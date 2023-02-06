В 2023 году в Воронежской области на культурные проекты направят более 550 млн рублей

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронежской области в 2023 году на мероприятия в рамках нацпроекта «Культура» направят более 550 млн рублей. Об этом сообщили на заседании в Правительстве РФ, которое провела зампред Татьяна Голикова.

Из федерального бюджета в наш регион выделят более 360 млн рублей, это в 2,3 раза больше по сравнению с 2022 годом. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, в прошлом году в Воронежской области созданы три модельные библиотеки, виртуальный концертный зал, проведен капремонт детской школы искусств, введены в эксплуатацию два дома культуры, оказывалась поддержка лучших работников сельских учреждений культуры, лучших сельских учреждений культуры, любительских творческих коллективов.

В 2023-м будет продолжено строительство Центра культурного развития в Лисках и ДК в совхозе «Воробьевский. Также начнется строительство еще двух домов культуры, будут проведены капремонты ряда объектов, созданы модельные библиотеки, закуплено оборудование в музеи и театры, сообщили в Правительстве Воронежской области.