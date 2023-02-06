40 тысяч рублей перевела жительница Воронежа подруге, страницу которой взломали мошенники

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В полицию обратилась 41-летняя жительница Воронежа. Женщина рассказала, что работает главным бухгалтером коммерческой организации и один момент попалась на уловку аферистов, которые похитили у нее обманом деньги.

Оказалось, что на ее мобильник через популярный мессенджер от аккаунта ее подруги пришло сообщение с просьбой одолжить на два дня 24 000 рублей. Она уточнила у «подруги», как удобнее передать деньги: наличными или на счет. Та попросила перевести и прислала номер банковской карты, что женщина и сделала. Потом «подруга» попросила еще. И снова в неизвестность поступил перевод.

Как пояснили в ГУ МВД по региону 6 февраля, у жительницы Воронежа не вызывало сомнений, что она общается со своей знакомой. Переведя деньги, она отправила скриншоты банковских операций через другой мессенджер приятельнице. А та перезвонила и сообщила, что ее аккаунтом кто-то дистанционно воспользовался, а сама она никаких денег не просила. В результате, у жительницы Воронежа мошенниками были похищены денежные средства на общую сумму около 40 000 рублей.