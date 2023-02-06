В 2023-м Воронежский ТЮЗ получит 10 млн рублей на замену светового оборудования

Директор Воронежского ТЮЗа Андрей Васильев рассказал о планах по обновлению материально-технической базы театра Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Директор Воронежского ТЮЗа Андрей Васильев рассказал о планах по обновлению материально-технической базы театра в юбилейный год.

- Мы вошли в федеральную программу поддержки детских театров. И нам выделяют 10 млн рублей на приобретение светового оборудования - обновим прожектора, это будут современные осветительные приборы на светодиодах по последнему слову техники, чтобы мы не думали об этом ближайшие 10 лет, - отметил Андрей Васильев. - Еще мы хотим решить проблему комфортного нахождения зрителей в нашем театре. У нас зимой холодно, летом жарко. Поэтому сейчас готовится проектно-сметная документация на утепление театра - фундамента, зрительного зала, стены со стороны улицы.

Также в планах театра замена системы кондиционирования. И разработка проектно-сметной документации на капремонт здания.

Ранее сайт VRN.KP.RU писал о творческих планах Воронежского ТЮЗа на юбилейный год