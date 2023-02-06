В год 60-летия Воронежский ТЮЗ покажет премьеры по Достоевскому и Шекспиру

Худрук ТЮЗа Евгений Кочетков рассказал о планах театра на юбилейный год Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В 2023-м Воронежский театр юного зрителя отмечает 60-летие. В юбилейный год ТЮЗ запланировал четыре премьеры, "квартирники", праздничный гала-концерт и несколько выставок.

- К 9 мая режиссер Александр Сидоренко поставит на малой сцене патриотический спектакль по письмам и воспоминаниям о войне известных фронтовиков - Иннокентия Смоктуновского, Юрия Никулина, Булата Окуджавы, - рассказал худрук ТЮЗа Евгений Кочетков. - Еще три спектакля мы сделаем для большой сцены. Я поставлю "Преступление и наказание" Достоевского к 20 июня. Худрук Астраханской драмы Александр Огарев на днях уже приедет работать над "Ромео и Джульеттой" Шекспира, это будет спектакль с 21 актером и множеством костюмов. Виктория Печерникова поставит для нас сказку Гауфа "Маленький Мук" - к концу октября. А 25 декабря мы устроим юбилейный вечер с приглашением бывших сотрудников и коллег из других театров.

Интересную идею разнообразить программу театра подкинули актеры. Планируют сделать около десятка "квартирников".

- Мы хотим показать, что артисты - тоже люди, мы живем не только театром, у нас много хобби, - рассказал подробности артист Олег Столповский. - Я, например, пишу песни, кто-то из наших артистов - стихи. Катя Тоборовец увлекается художественным чтением, у нее есть замечательный моноспектакль по Горькому "Нет огня любви чудесней". Это будут разные форматы и для разных площадок - и малой сцены, и большой, и для кафе. Худрука Евгения Кочеткова мы тоже сподвигнем поучаствовать. Хотим познакомить воронежцев с людьми театра в неформальной обстановке.

Актер Олег Столповский рассказал об идее "квартирников". Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В юбилейном году театр планирует три выставки. Одна покажет мастерство художников, работавших над постановками ТЮЗа - афиши, эскизы сценографии, макеты декораций, элементы костюмов, фотографии. Вторая - будет сделана с упором на историю ТЮЗа с 1963 года. В фойе третьего этажа сделают выставку работ фотохудожника, который весь год будет "подсматривать" за актерами в закулисье.