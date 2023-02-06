В Воронеже начал работу медкабинет для участников спецоперации

Координационно-методический кабинет для оказания медпомощи участникам спецоперации на Украине заработал в Воронеже на базе областной больницы. Об этом 6 февраля сообщили в пресс-службе администрации Новоусманского района.

Расположен он по адресу: Московский проспект, 151. Часы работы с понедельника по пятницу - с 8 до 19:00. Узнать подробную информацию можно по телефону: 8-920-444-32-40.

Напомним, в Воронежской области запускают региональную программу реабилитации участников СВО и поддержки их семей, рассчитанную на три года вперед. Комплекс будет включать медицинскую помощь, соцподдержку, психологическую реабилитацию, трудоустройство, правовые консультации и решение бытовых вопросов. Вернувшиеся домой бойцы первым делом пройдут диспансеризацию в специальном отделе облбольницы №1. После этого их отправят по показаниям на реабилитацию.