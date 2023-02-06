Власти рассказали, какие дворы будут отремонтированы в Воронеже в 2023 году

Фото из архива КП
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
В 2023 году в Воронеже обновят 28 дворовых территорий. Об этом 6 февраля рассказали в мэрии.
Ремонт проведут в рамках программы по формированию комфортной городской среды. На эти цели выделят 121,1 млн рублей. Деньги пойдут из федерального, областного и городского бюджетов. А также 301 тысяча рублей, которую собрали жильцы домов. Их средствами оплатят работы из дополнительного перечня благоустройства.
Во время ремонта обновят дворовые проезды и системы освещения, установят скамейки и урны. Начать работы планируют с апреля.
В списке следующие дворы:
В Центральном районе:
- ул. 25 Октября, 45, 48;
- ул. Никитинская, 16.
В Ленинском районе:
- ул. Красноармейская, 60;
- ул. Грамши. 72;
- ул. Фридриха Энгельса, 91;
- ул. Карла Либкнехта, 33;
- ул. Чапаева, 112;
- переулок Алтайский, 26;
- ул. Станкевича, 40;
- ул. Кирова, 10.
В Коминтерновском районе:
- ул. Беговая, 128, 130, 134;
- ул. Новгородская, 121.
В Советском районе:
- ул. Карла Либкнехта, 57;
- ул. Южно-Моравская, 21;
- ул. Космонавта Комарова, 7.
В Левобережном районе:
- Ленинский проспект, 94/6;
- ул. Циолковского, 129;
- ул. Ленинградская, 6;
- ул. Героев Стратосферы, 22б;
- Спортивная набережная, 4;
- ул. Раисы Беляевой, 7.
В Железнодорожном районе:
- ул. 25 Января, 50;
- ул. Перевёрткина, 6, 37;
- Ленинский проспект, 187.