Власти рассказали, какие дворы будут отремонтированы в Воронеже в 2023 году

Фото из архива КП Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В 2023 году в Воронеже обновят 28 дворовых территорий. Об этом 6 февраля рассказали в мэрии.

Ремонт проведут в рамках программы по формированию комфортной городской среды. На эти цели выделят 121,1 млн рублей. Деньги пойдут из федерального, областного и городского бюджетов. А также 301 тысяча рублей, которую собрали жильцы домов. Их средствами оплатят работы из дополнительного перечня благоустройства.

Во время ремонта обновят дворовые проезды и системы освещения, установят скамейки и урны. Начать работы планируют с апреля.

В списке следующие дворы:

В Центральном районе:

- ул. 25 Октября, 45, 48;

- ул. Никитинская, 16.

В Ленинском районе:

- ул. Красноармейская, 60;

- ул. Грамши. 72;

- ул. Фридриха Энгельса, 91;

- ул. Карла Либкнехта, 33;

- ул. Чапаева, 112;

- переулок Алтайский, 26;

- ул. Станкевича, 40;

- ул. Кирова, 10.

В Коминтерновском районе:

- ул. Беговая, 128, 130, 134;

- ул. Новгородская, 121.

В Советском районе:

- ул. Карла Либкнехта, 57;

- ул. Южно-Моравская, 21;

- ул. Космонавта Комарова, 7.

В Левобережном районе:

- Ленинский проспект, 94/6;

- ул. Циолковского, 129;

- ул. Ленинградская, 6;

- ул. Героев Стратосферы, 22б;

- Спортивная набережная, 4;

- ул. Раисы Беляевой, 7.

В Железнодорожном районе:

- ул. 25 Января, 50;

- ул. Перевёрткина, 6, 37;

- Ленинский проспект, 187.