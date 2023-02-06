Воронежские спортсмены завоевали девять медалей на всероссийских соревнованиях по тхэквондо «Кубок Дона»

На пьедестал в Ростове-на-Дону воронежские спортсмены поднимались девять лет. Фото: cspsk-vrn.ru

Воспитанники воронежской школ олимпийского резерва №№ 22 и 33 завоевали семь медалей на всероссийских соревнованиях «Кубок Дона», проходивших в Ростове-на-Дону. На турнире выступали более тысячи спортсменов из 33 регионов России.

Золото на счету Ярослава Лаптева. Он выступал среди юношей от 12 до 14 лет в весовой категории до 65 килограммов. Ярослава готовили к турниру тренеры В.А. Хрипушина, А.А. Перегудов, Р.А. Ходин и Е.А. Андреева.

Также победила в возрастной категории от 10 до 11 лет Александра Певченко (вес до 34 кг, тренер П.Н. Мануковский).

Серебряные медали завоевали двое наших спортсменок. Анна Крапивка стала второй среди взрослых в весе свыше 73 кг. Также серебро в активе Анны Счастливцевой. Она выступала среди юниоров 15-17 лет в весе свыше 68 кг. Обеих спортсменок тренируют М. А. Бейлин, В. А. Бейлин и Р. В. Кузнецов.

А вот бронзовыми призерами стали сразу пять спортсменов.

Дмитрий Воротников и Матвей Добрынин стали третьими среди юниоров 15-17 лет. Дмитрий выступал в весовой категории до 45 кг. Максим в весе покрупнее – до 55 кг. А Илья Спирин взял бронзу среди юношей 12-14 лет. Их, как и наших «серебряных» девушек, тренируют М. А. Бейлин, В. А. Бейлин и Р. В. Кузнецов.

А вот бронзового призера Ульяну Голяндрину (женщины, до 46 кг) готовили к соревнованиям тренеры В.А. Хрипушина, А.А. Перегудов, Р.А. Ходин и Е.А. Андреева.

Также стала третьей еще одна подопечная тренера Мануковского Анастасия Фатеева. Она выступала среди детей от 10 до 11 лет в весе свыше 45 кг.