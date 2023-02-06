202 класса в школах Воронежа закрыли на карантин из-за ОРВИ и гриппа

Фото из архива КП Фото: Олег УКЛАДОВ

В понедельник, 6 февраля, в Воронеже выросло число классов, которые отправили на карантин из-за вспышки ОРВИ и гриппа. Об этом рассказали в мэрии города.

Сейчас учебная деятельность временно приостановлена в 202 классах 70 школ. Правда, это лишь небольшая часть от общего количества. В горадминистрации напомнили, что всего в областном центре функционирует 120 школ, в которых открыто на данный момент 6117 классов.

Полностью закрытых школ нет, равно как и детских садов. Напомним, на карантин учеников и воспитанников отправляют продолжительностью не менее семи дней при отсутствии от 20% детей, у которых диагностировали ОРВИ, грипп. Данная мера позволяет разобщить школьников и снизить распространение инфекций.

Ранее в облздраве рассказали, что в Воронеже за минувшую неделю бригады скорой медицинской помощи обслужили 5417 вызовов. По причине высокой температуры врачей вызывали 894 раза.