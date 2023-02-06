Под Воронежем бывшего сотрудника УФСИН будут судить за взятки от жены заключенного

Бывший начальник отряда колонии может вскоре оказаться по другую сторону колючей проволоки. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 30-летнего бывшего начальника отряда одного из отделов исправительной колонии № 1 регионального УФСИН, расположенной в городе Семилуки. Его обвиняют по части 3 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в значительном размере». Преступную деятельность сотрудника УФСИН разоблачили в ходе совместного расследования УФСБ, полиции и собственной безопасности службы исполнения наказаний.

По версии следствия, с апреля по декабрь 2021 года начальник отряда получал от жены одного из заключенных деньги на карту. За это он помогал ее мужу получать посылки сверх разрешенного лимита, а также всячески облегчал ему условия отсидки. За все эти поблажки начальник отряда получил за несколько месяцев 45 тысяч рублей.

На предварительном следствии мужчина, после разоблачения лишившийся должности, признал свою вину. Ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.