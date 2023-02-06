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НовостиПроисшествия6 февраля 2023 14:09

Следователи начали проверку из-за повреждения памятника жертвам войны в воронежском селе

Местные жители обратились к главе района с просьбой обновить монумент
Анастасия АСТАШОВА
Фото: правительство Воронежской области.

Фото: правительство Воронежской области.

Следователи начали проверку после сообщений о разрушении памятника в селе Щучье Эртильского района. Как сообщили с региональном СУ СКР, сотрудники ведомства оценят работу должностных лиц. По итогам проверки будут приняты дальнейшие решения. Кроме того, на место выехал прокурор района Роман Шопин.

Ранее жители села Щучье пожаловались на то, что памятник «варварским способом разрушили».

В областном правительстве сообщили, что памятник, которому более 70-ти лет, хотят заменить, поэтому повреждения на нем – результат планового демонтажа. Решение о замене монумента приняли еще осенью 2022 года. На его месте к 9 мая 2023-го благоустроят территорию и установят новый монумент - обелиск и таблички с именами погибших.