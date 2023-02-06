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НовостиОбщество6 февраля 2023 13:54

УФАС возбудило дело против Фонда капитального ремонта Воронежской области

Одна и та же компания стала победителем торгов на ремонт и контроль
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

УФАС Воронежской области возбудило дело против Фонда капитального ремонта региона. Как отметили в ведомстве 6 февраля, ФКР подозревают в нарушении антимонопольного законодательства при проведении 3 аукционов на осуществление строительного контроля за капремонтом 9 домов, являющихся объектами культурного наследия.

Общая стоимость работ составила порядка 428 млн рублей. Ранее ФКН провел торги на капремонт домов. Победителем стало ООО «АТОМЭНЕРГОКОМПЛЕКТ». Эта же фирма выиграла и торги на осуществление строительного контроля. Получается, «присматривали» сами за собой.

Как пояснили в УФАС, такие вольности запрещены действующим законодательством. И Фонд был обязан отказаться от заключения договоров с компанией-подрядчиком на оказание услуг по осуществлению строительного контроля. Но они этого не сделали. Сотрудники надзорного ведомства усмотрели в действии ФКН признаки ограничения конкуренции.