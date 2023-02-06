В Воронежской области торговку наркотиками осудили за убийство пенсионерки через 24 года после преступления

Одна убийца старика получила по заслугам, другую пока разыскивают. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В Новохоперском районе вынесли приговор 62-летней Тамаре Кучеренко. Ее признали виновной в убийстве и разбое.

В сентябре 1998 года Кучеренко торговала одеждой в селе Красное Новохоперского района, приехав из соседнего района. Она попросила супружескую пару пенсионеров пустить ее переночевать вместе с подругой. Пожилые люди на свою беду согласились.

Торговка с подругой напали на хозяев дома и жестоко их избили. Мужчина от побоев умер, а его жена потеряла сознание, но осталась жива. Обыскав дом, мерзавки денег так и не нашли. И убежали.

Убийство удалось раскрыть, потому что Тамару Кучеренко задержали за хранение и продажу наркотиков. Сняли отпечатки пальцев. Оказалось, что они идентичны тем, что оставила одна из убийц на месте преступления около двух десятков лет назад.

Кучеренко осудили на 15 лет колонии общего режима. Ее подруга находится в международном розыске.