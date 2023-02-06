На территории памятника природы под Воронежем незаконно вырубили 49 деревьев

Фото департамента экологии и природных ресурсов

На территории регионального памятника природы «Река Усмань в пределах Воронежской области» неизвестные незаконно спилили деревья, что находится в Новоусманском районе. Тревогу забили собственники участков СНТ им. Мичурина. Они написали коллективное обращение, на которое отреагировали чиновники.

На место происшествия выехали сотрудники департамента природных ресурсов и экологии совместно с уполномоченным по правам человека в Воронежской области Сергеем Канищевым. Факт подтвердился в ходе проверки. На указанном участке незаконно вырубили и повредили 45 ив и 4 ольхи. Ущерб, причиненный памятнику природы, составил более 1,2 млн рублей.

- Информация будет направлена в правоохранительные органы для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности, - подытожили в департаменте.