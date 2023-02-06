Для обмана воронежцев используют схему с использованием QR-кодов

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Воронежцев предупреждают о новом способе обмана, к которому начали прибегать мошенники. Они размещают в общественных местах объявления с обещаниями помочь получить социальные выплаты. Для получения более конкретной информации предлагают перейти по QR-коду, который ведет в чат-бот в мессенджере. Там якобы для оформления пособий мошенники запрашивают у человека личные и финансовые данные, а затем крадут деньги с его карты.

Листовки с QR-кодами появляются на остановках, парковках, стенах домов, в подъездах и других людных местах. В рекламе по ссылке обещают пособия для самых разных социальных групп — семей с детьми, студентов, пенсионеров. QR-коды и чат-боты используются, чтобы сымитировать работу автоматического сервиса официального ведомства и таким образом усыпить бдительность жертвы.

В воронежском отделении Банка России предупредили, что если человек поверит и сообщит мошенникам секретную информацию о своих картах, они обчистят его счета. И банки в этом случае ничего не компенсируют. Эксперты рекомендуют обязательно перепроверять информацию из официальных источников во всех случаях, когда вам обещают какие-то выплаты.