В воронежском «Буране» назначили нового генерального менеджера

Михаил Бирюков ушел с поста генерального менеджера и стал спортивным директором. Фото: с сайта ХК «Буран»

В руководстве «Бурана» произошли кадровые изменения. Генеральным менеджером «ураганных» стал Константин Турукин. Ранее этот пост занимал Михаил Бирюков. Он остался в «Буране», но теперь будет работать спортивным директором. Напомним, что Бирюков продолжительное время был и главным тренером команды.

Впрочем, к нынешней ситуации в «Буране» подходят слова из басни Крылова: «А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты» не годитесь. Делающаяся из года в год ставка на арендованных хоккеистов с сомнительной мотивацией привела к тому, что воронежская хоккейная команда уже давно забыла вкус плей-офф. А в последние два сезона и вовсе обосновалась на третьем с конца, а теперь и предпоследнем месте в турнирной таблице ВХЛ.