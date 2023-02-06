Госавтоинспекторы помогли водителю грузовика из Ставрополья, застрявшему на воронежской трассе

Фото - ГУ МВД по региону

Сотрудники ДПС утром 6 февраля заметили стоящий на обочине автодороги «Павловск-Калач-Петропавловка-Верхний Мамон» грузовой автомобиль «Ситрак». 27-летний водитель вез из Волгоградской области в Ставрополь сельхопродукцию. При заезде в гору не справился с управлением, из-за чего автомобиль занесло на обочину.

Самостоятельно продолжить движение водитель не смог. Ему потребовалась помощь. На выручку пришли стражи порядка. Старший лейтенант Сергей Лемешко и младший лейтенант Дмитрий Лютиков вызвали эвакуатор и еще один грузовой автомобиль «Shackman». Они и помогли фуре выбраться на проезжую часть.

А инспекторы ДПС при этом обеспечивали объезд проезжавших мимо машин. После оказания помощи, водитель «Ситрака» поблагодарил правоохранителей и продолжил движение.