В Воронеже без вести пропали двое 50-летних мужчин

Ориентировка волонтеров.

В Воронеже без вести пропал 51-летний Сергей Афанасьев. Мужчина нуждается в медицинской помощи. Сергей ушел из дома в неизвестном направлении. О нем ничего не известно с 1 февраля. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» 6 февраля.

Пропавший ростом 165 см, нормального телосложения. У него седые волосы и серо-голубые глаза. В день исчезновения был одет в темно-синюю куртку, черные спортивные штаны, шапку серого цвета и обут в черные кроссовки.

А 50-летний Михаил Перекрестов пропал по пути из Воронежа в Москву. В последний раз мужчина выходил на связь с родственниками 24 января, с тех пор о нем ничего не известно.

Михаил перестал выходить на связь с родственниками 24 января Фото: Предоставлено "КП"

Михаил ростом 175 см, плотного телосложения, у него карие глаза и темно-русые волосы. Перед исчезновением был одет в светло-серую болоньевую куртку и белую вязанную шапку. С собой нес серый рюкзак.

Каждого, кто обладает какой-либо информацией о пропавших, просят позвонить по номеру телефона горячей линии отряда 88007005452 (бесплатно по РФ) или 112.