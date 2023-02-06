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НовостиПроисшествия6 февраля 2023 11:25

В Воронеже бывший полицейский ответит в суде за взятку в 1,5 млн от преступника

Ему грозит до 15 лет колонии
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП".

В суд передадут в ближайшее время уголовное дело, фигурантом которого стал 43-летний бывший старший оперуполномоченный по особо важным делам. Прокуратура Воронежской области уже утвердила обвинительное заключение. Мужчина окажется на скамье подсудимых за взятку от подозреваемого в тяжком преступлении (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом рассказали в надзорном ведомстве 6 февраля.

По версии следствия, в мае-июне 2020 года полицейский получил свыше 1,5 млн рублей за непринятие мер к задержанию мужчины, который находился в межгосударственном розыске. Хотя и знал, где тот находится.

Уголовное дело рассмотрят в Советском районном суде. Экс-полицейскому грозит до 15 лет лишения свободы.