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НовостиОбщество6 февраля 2023 11:28

Воронежцев встревожили условия содержания кроликов в Центральном парке

Животные сидят в тесных клетках на улице
Ирина КАЗАНИНА
Страница группы "Типичный Воронеж" в соцсети "Вконтакте"

Страница группы "Типичный Воронеж" в соцсети "Вконтакте"

Посетившие в минувшие выходные Центральный парк воронежцы обратили внимание на условия содержания кроликов на территории «Сыроварни». Животные здесь сидят на улице в вольерах, размеры, которых, по мнению горожан, явно тесны для их обитателей.

Фото с кроликами очевидцы разместили в соцсетях. На сообщение оперативно отреагировали в городском управлении экологии. Чиновники направили в адрес предпринимателя памятку с разъяснением по условиям комфортного содержания кроликов в неволе. Экологи также сообщили, что животные каждый год зимуют в вольерах на территории ресторана, их можно увидеть по графику работы заведения.

- Чаще всего гостями животных бывают дети, которым нравится кормить пушистиков. Весной кроликов заберет заводчик, - добавили в управлении экологии.