В Воронеже перестанут ходить три автобусных маршрута

К перевозчику было много претензий от пассажиров и чиновников Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В пресс-службе мэрии сообщили, что с 7 февраля будут расторгнуты договоры на обслуживание автобусных маршрутов №№ 27, 41 и 71. Это сделают в рамках работы по улучшению качества пассажирских перевозок.

В мэрии отметили, что обращают внимание на «проблемные» маршруты, в особенности те, которые вызывают жалобы горожан. Поэтому после проведения претензионной работы с перевозчиком чиновники приняли решение расторгнуть контракт на транспортное обслуживание с компанией ООО «ВТК» по маршрутам № 41 и № 27, № 71.

Одной из главных претензий к работе перевозчика было невыполнение контрактных обязательств, в частности, - существенный недовыпуск подвижного состава, несоблюдение установленных графиков и другие.

Маршруты не будут работать до проведения конкурсных процедур и определения нового перевозчика. Параллельно мэрия готовит материалы в УФАС по Воронежской области для включения транспортной компании в Реестр недобросовестных поставщиков.

Мэрия также рассматривает вариант оперативной передачи маршрутов № 27 и № 41 на обслуживание другим перевозчикам. А для компенсации маршрута № 71 уже завтра увеличат выпуск машин на маршрутах-дублерах № 9КА, №9КС, № 50, которые на многих участках повторяют путь его следования.