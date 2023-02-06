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НовостиНаука6 февраля 2023 10:18

Воронежцев приглашают поучаствовать в интерактивной игре по атомной энергетике

Мероприятие посвящено Дню российской науки
Анастасия АСТАШОВА
Ученые из разных областей будут обсуждать важнейшие новости науки начала 2023.

Ученые из разных областей будут обсуждать важнейшие новости науки начала 2023.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

9 февраля в 17:00 Информационный центр по атомной энергии Воронежа приглашает горожан на бесплатную интерактивную программу «ИЦАЭ OPEN. День российской науки».

Организаторы посвятили мероприятие двум важным датам. 12 января — 120-летие Игоря Курчатова, советского физика, одного из основоположников использования ядерной энергии в мирных целях, а 8 февраля страна празднует День российской науки.

Откроет вечер игротека фирменных настольных игр от сети ИЦАЭ, а в 18:00 воронежцы смогут поучаствовать в интерактивной игре «Адреналин. Курчатов и его соратники», которая посвящена деятельности известного ученого.

В 19.00 ученые из разных областей будут обсуждать важнейшие новости науки начала 2023. Спикеры расскажут о новшествах в области химии, физики и биотехнологий.

Вход свободный. Количество мест ограничено. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Мероприятие пройдет по адресу: ул. Карла Маркса, д. 53, 2 этаж.