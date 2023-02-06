Воронежцев приглашают поучаствовать в интерактивной игре по атомной энергетике

Ученые из разных областей будут обсуждать важнейшие новости науки начала 2023. Фото: Алексей БУЛАТОВ

9 февраля в 17:00 Информационный центр по атомной энергии Воронежа приглашает горожан на бесплатную интерактивную программу «ИЦАЭ OPEN. День российской науки».

Организаторы посвятили мероприятие двум важным датам. 12 января — 120-летие Игоря Курчатова, советского физика, одного из основоположников использования ядерной энергии в мирных целях, а 8 февраля страна празднует День российской науки.

Откроет вечер игротека фирменных настольных игр от сети ИЦАЭ, а в 18:00 воронежцы смогут поучаствовать в интерактивной игре «Адреналин. Курчатов и его соратники», которая посвящена деятельности известного ученого.

В 19.00 ученые из разных областей будут обсуждать важнейшие новости науки начала 2023. Спикеры расскажут о новшествах в области химии, физики и биотехнологий.

Вход свободный. Количество мест ограничено. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Мероприятие пройдет по адресу: ул. Карла Маркса, д. 53, 2 этаж.