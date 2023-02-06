В Воронежской области после ДТП сгорели два «КамАЗа»

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области Фото: Предоставлено

В Верхнемамонском районе Воронежской области 5 февраля около 18.00 часов на автодороге М-4 «Дон» 55-летний житель Краснодарского края на «КамАЗе» с полуприцепом столкнулся с другим автомобилем «КамАЗ» с полуприцепом. Авария произошла при перестроении: водитель одного из большегрузов не предоставил преимущество в движении второму водителю. После столкновения оба грузовика отбросило на межполосный отбойник. А затем машины загорелись.

В результате ДТП погиб 55-летний водитель грузовика из Краснодарского края.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.