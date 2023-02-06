Воронежцы завоевали золото и серебро на турнире по зимнему плаванию «Кубок дружбы»

Зимнее плавание - спорт для сильных духом людей! Фото: телеграмм-канал департамента физической культуры и спорта Воронежской области.

4 февраля в Липецке прошел четвертый этап открытого турнира по зимнему плаванию «Кубок дружбы». На нем две медали завоевали воронежские спортсмены, сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Среди мужчин на дистанции 25 метров вольным стилем золото взял воронежец Сергей Елисеев. Он преодолел дистанцию за 15,80 секунд, опередив спортсменов из Москвы и Тамбова.

Среди мужчин на дистанции 25 метров брассом стал вторым еще один наш земляк Виталий Швецов с результатом 37,25 секунд. Он уступил победу сопернику из Москвы.

А вот воронежец Павел Бойко среди мужчин на дистанции 50 метров вольным стилем оказался далеко за чертой призеров. Он занял восьмое место (результат 43,15 секунды).

Успех двух воронежских спортсменов вдвойне ценен, потому что состав турнира был достаточно представительным. Его участниками стали 95 «моржей2 не только из Липецкой и Воронежской, но и из Московской, Белгородской, Калужской, Тамбовской, а также из столицы Карелии Петрозаводска. Закаленные спортсмены разыграли 137 медалей в разных возрастных категориях. Они совершили 173 заплыва на дистанциях 25м и 50м вольным стилем, 25м и 50м брассом. По информации организаторов, температура воды в день соревнований составляла +0,8 градуса, а воздуха -2.