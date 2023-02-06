На воронежской трассе пешеход погиб под колесами иномарки

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В воскресенье, 5 февраля, около 2 часов ночи на дороге «Дон» в Каширском районе «Мицубиси-FUSO» сбил пешехода. По предварительным данным полиции, иномаркой управлял 28-летний житель Липецкой области. Водитель не учел видимость в условиях темноты и не заметил пешехода, 50-летнего жителя села Красный Лог.

В результате наезда машины, мужчина получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи.

По факту аварии полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.