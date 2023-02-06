В райцентре под Воронежем маршрутка после столкновения с «Ладой» налетела на памятник

У памятника повреждены плиты лестницы. Фото из телеграм-канала администрации Новоусманского района Фото: Предоставлено

Утром 6 февраля в центре Новой Усмани под Воронежем произошло жесткое ДТП, которое только по счастью обошлось без жертв. Как зафиксировала камера наружного видеонаблюдения, на перекрестке улиц у памятника основателю села воеводе Собакину на полном ходу столкнулись «Лада Гранта» и микроавтобус. Маршрутка двигалась прямо, а легковушка попыталась перед ней повернуть налево.

После столкновения машины разлетелись в разные стороны, их отбросило на ступени у постамента памятника. По данным главы райцентра, в результате ДТП пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля.

- Во-первых, и это самое главное, в аварии обошлось без жертв. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. Во-вторых, что касается памятника воеводе – ему хоть и принесен ущерб, но он в целом не критичный: сбита плитка на лестнице, поврежден бордюр. В скором времени нам удастся все вновь привести в порядок, - прокомментировал глава Усманского 1-го сельского поселения Александр Ларионов.