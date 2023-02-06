В частном доме под Воронежем загорелась баня

Фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области Фото: Предоставлено

Банный день для жителей Новой Усмани под Воронежем закончился пожаром. Около 20.17 в воскресенье, 5 февраля, в службу спасения поступило сообщение о возгорании постройки на улице Ленина. В жилом доме площадью 50 квадратных метров загорелась парилка бани 2х2 по всей площади.

На ликвидации пожара были задействованы два отделения в составе 8 человек и двух машин. В 20:23 возгорание удалось ликвидировать. По информации пресс-службы ГУ МЧС по области, в результате ЧП никто не пострадал.