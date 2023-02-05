В Воронежской области увеличили число рейсов автобусов на маршруте Верхний Мамон-Павловск

Теперь из Верхнего Мамона до Павловска и обратно можно доехать и в пятницу. Фото: из архива «КП»

С пятницы, 3 февраля, увеличили количество рейсов автобуса № 149 Верхний Мамон – Павловск. Теперь их будет на два, а четыре. Об этом сообщили на сайте бюджетного учреждения «Регионтранс».

Новый рейсы автобусов будут отправляться по пятницам. От Верхнемамонской автостанции они будут ездить в 14.25. А от Павловской автостанции в 15-30.

Ранее автобусы ездили только по воскресеньям со временем отправления от Верхнемамонской автостанции в 13.15 и от Павловской автостанции в 16.00.

Напомним, с 1 февраля в Воронеже открыли новый автобусный маршрут до Москвы. Он теперь отправляется ежедневно с автовокзала «Левобережный» в 10.00 и приезжает в Москву примерно в 20.10.