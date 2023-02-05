Воронежцу за ложный звонок о минировании воинской части грозит до пяти лет лишения свободы

Телефонный террорист за свою глупость может заплатить штраф или получить довольно немаленький срок. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В пятницу, 3 февраля, в Левобережный районный суд прислали материалы по уголовному делу телефонного террориста Е. Золотарева. По данным следствия, 16 ноября 2022 года около восьми часов вечера этот мужчина позвонил в службу спасения 112 и заявил, что в одной из воронежских войсковых частей заложена бомба.

На место возможного теракта выехали специалисты регионального ГУ МВД. Бомбы они, конечно, не обнаружили. Подсчитали, что на ложный выезд потратили 627 рублей. Сумма вроде бы небольшая, но гораздо важнее то, что люди были в наше тревожное время оторваны от куда более значимой работы.

Телефонного террориста задержали и возбудили уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, совершенное из хулиганских побуждений». Ответственность по ней - штраф от 500 до 700 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.