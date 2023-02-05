В Воронежской области единое пособие малообеспеченным семьям за месяц получили родители 29,8 тысячи детей

Единое пособие включает в себя несколько ежемесячных выплат. Фото: из архива «КП»

За месяц с момента начала действия закона о едином пособии его начислили родителям 29,8 тысяч детей и 1,9 тысячи беременных женщин. Они получили более 261 миллиона рублей. Эти статистические данные привели в региональном отделении Социального фонда.

Единое пособие заменило нуждающимся семьям ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до 3 лет, на детей от 3 до 8 лет, а также ребятишек и подростков от 8 до 17 лет, и пособие беременным женщинам. Начисляют его далеко не всем. Учитывают при этом доходы и жилищные условия семей.

Для начисления пособия достаточно подать заявление на сайте госуслуг. Если ваша семья подойдет под сложные параметры, то постепенно будет осуществляться переход на единое пособие. Семьи продолжат получать уже привычные выплаты до истечения срока, на который они установлены. При этом родители могут в любой момент перейти на единое пособие.

С введением единого пособия расширились возможности использования материнского капитала. Теперь семьи могут оформить ежемесячную выплату из него не только на второго ребенка, как это было до 2023 года, но и на первого, третьего или любого другого. Причем семья может одновременно получать и единое пособие, и выплату из маткапитала на одних и тех же детей.