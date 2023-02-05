В Воронеже 61-летняя женщина, пытаясь заработать на инвестициях в Интернете, отдала мошенникам 4,3 миллиона рублей

Нельзя доверять всему, что написано в интернете. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

61-летняя жительница Советского района стала очередной жертвой мошенников. Женщина увидела в интернете рекламу об инвестициях. Она зашла на сайт и заполнила размещенную там анкету. Вскоре ее позвонил через мессенджер незнакомец, назвавшийся представителем финансовой компании. Пообещал, что будет помогать в операциях по инвестированию. Мужчина сообщил, что собеседнице нужно скачать специальное приложение и прислал ссылку на него.

Вскоре с женщиной связался еще один аферист, назвавшийся аналитиком холдинга. Он рассказал, что для инвестиций необходим стартовый капитал. Женщина ответила, что может перевести деньги со своей кредитной карты. На следующий день незнакомец позвонил и сказал, что оборот денег «в плюсе». Азарт у жертвы аферистов возрос, и она согласилась дальше делать вклады.

В итоге целый месяц женщина вносила кредитные деньги на сайт инвестиций. В какой-то момент «помощники» с сайта перестали отвечать на звонки. «Инвестор» только после этого поняла, что стала жертвой мошенников. К тому времени она перечислила аферистам 4 338 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание по ней - десять лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей. Аферистов разыскивают.

- Всего 4 февраля в Воронежской области было 16 фактов хищений денег, совершенных дистанционно, путем обмана или злоупотребления доверием. Общий ущерб, причиненный доверчивым людям, составил более 6,2 миллионов рублей. Если вы стали жертвой мошенничества, сразу обратитесь в ближайший отдел полиции или по телефону 112. Так вы увеличите шансы на поимку преступников по «горячим следам», - сообщили в региональном ГУ МВД.

Полицейские предупреждают, что подобного рода мошенничества участились. Аферисты размещают объявления об «инвестициях» в соцсетях, в рекламных вставках мобильных приложений. А также перед просмотром роликов. Действуют несколько интернет-сайтов и мобильных приложений, якобы посвященных государственным программам инвестирования. Аферисты ставят на эти электронные ресурсы анкеты, где просят указать персональные данные клиента. При этом мошенники используют торговые марки, логотипы и корпоративные цвета реально существующих финансовых организаций, указывают адреса их офисов, рассылают сканированные лицензии и заполненные бланки с логотипами, скопированными с официальных сайтов.

Имейте в виду, что кредиты, взятые пусть и под психологическим давлением мошенников, отдавать придется не им, а вам. Возможно, это соображение сможет убавить излишнюю доверчивость.