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НовостиОбщество5 февраля 2023 9:21

В Воронежской области число суточных заболеваний коронавирусом перевалило за 200

198 человек выздоровели
Юрий КОЗЛОВ
Нагрузка на врачей в ковидных стационарах снова возросла.

Нагрузка на врачей в ковидных стационарах снова возросла.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Специалисты Роспотребнадзора снова сообщили об увеличении суточной заболеваемости коронавирусом в Воронежской области. На утро воскресенья, 5 февраля, заразились еще 207 наших земляков, из них всего 11 попали в больницы. Для сравнения: на начало дня 4 февраля заболели 192 человека, из них 30 были госпитализированы. Всего за время пандемии заразились коронавирусом 473 063 жителя Воронежской области.

За прошедшие сутки никто не умер. В последний раз было две смерти на утро 2 февраля, ранее столько же человек ушли в мир иной по сведениям на начало дня 29 января. С 30 января по 1 февраля летальных исходов болезни тоже не было. Число жертв коронавируса в Воронежской области на данный момент – 8 614.

Еще 198 человек выздоровели. На утро 4 февраля победивших коронавирус было гораздо меньше – всего 61. Всего за время пандемии закрыли больничный по этой опасной заразе 462 804 жителя Воронежской области.