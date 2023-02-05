В Воронеже на левом берегу сгорел салон «Лады»

«Ладу» потушили быстро, поэтому сгорел только салон. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В субботу, 4 февраля, сотрудникам регионального МЧС пришлось тушить две горевшие машины. В 10.59 им сообщили о вспыхнувшей в Воронеже у дома № 134 на Ленинском проспекте «Ладе-Приоре». На место ЧП выезжали четыре специалиста на одной пожарной машине. Автомобиль потушили в 11.07. К тому времени салон «Лады» был поврежден огнем по всей площади.

Чуть раньше, в 10.10 загорелся капот «Шевроле-Лачетти». Случилось это в Лискинском районе на дороге Лиски-Давыдовка. На место ЧП также выезжали четыре сотрудника МЧС на одной пожарной машине. Иномарку потушили в 10.15. Огонь успел повредить моторный отсек на площади 1 квадратный метр.

Пострадавших на обоих пожарах не было.