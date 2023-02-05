Под Воронежем водитель «Шкоды» врезался в два грузовика: трое ранены

Все, что осталось от капота «Шкоды». Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В субботу, 4 февраля, в 9.15 в Семилукском районе на 209 километре дороги Курск-Воронеж случилась массовая авария. 32-летний воронежец, руливший автомобилем «Шкода Октавия», ехал со стороны Курска и вылетел на встречную полосу. Там он врезался в грузовик «ГАЗ», которым управлял 57-летний житель столицы Черноземья. А затем еще и в «КамАЗ», за рулем которого находился 46-летний воронежец.

Капот разбит вдребезги, но вся остальная часть «Шкоды» выглядит почти неповрежденной. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Водитель «Шкоды» и его 32-летний пассажир, а также шофер «КамАЗа» получили травмы, их отвезли в больницу. Полицейские выясняют причину того, что мужчина, руливший легковой машиной, допустил ее выезд на встречную полосу.

Дорога после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Напомним, вечером 4 февраля в Воронеже на Ленинском проспекте 28-летний водитель автомобиля «Шкода-Октавия» сбил насмерть мужчину, переходившего дорогу по «зебре». Личность погибшего устанавливают.