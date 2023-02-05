После аварии под Воронежем с «Ладой» и «КамАЗом» умерла в больнице пассажирка легковой машины

Удар пришелся в бок «Ладе». Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Стали известны новые подробности страшной аварии в Хохольском районе, случившейся в субботу, 4 февраля, в 4.30. Напомним, 36-летний воронежец, руливший «Ладой-Приорой», при проезде перекрестка не уступил дорогу «КамАЗу» с прицепом-самосвалом. За что и поплатился мгновенной смертью.

Легковую машину развернуло поперек дороги. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Пассажиры легковой машины, 63-летний мужчина и женщина, были госпитализированы. Полицейские сообщили, что пенсионерка в больнице умерла. 36-летний житель Курска, руливший «КамАЗом», серьезных травм не получил.

На грузовике серьезных повреждений не заметно. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Всего 4 февраля в Воронежской области случилось 115 ДТП, из них в Воронеже – 74, на дорогах в районах – 29, на федеральных трассах – 12. В восьми авариях три человека погибли, десять получили травмы. Автоинспекторы остановили 17 водителей за пьяную езду и столько же за движение по встречной полосе, - сообщили в региональном ГУ МВД.