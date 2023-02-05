В Воронежской области рабочая неделя начнется с морозов

До весны еще далеко, лучше не ходить без шапки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Воронежские синоптики дали прогноз погоды на первые два дня новой рабочей недели. И понедельник, и вторник обещает быть морозным. Впрочем, аномальных холодов не будет.

В понедельник, 6 февраля, в Воронежской области будет облачно с прояснениями, местами пойдет небольшой снег. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 3-8 м/c. Ночью температура будет колебаться от -7 до -12 градусов, днем от -2 до -7.

В Воронеже осадки маловероятны. В понедельник ночью столбик термометра будет держаться в районе -7…-9 градусов, а днем синоптики ожидают -3…-5.

Во вторник, 7 февраля, по области будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Северо-восточный ветер ночью будет дуть со скоростью 4-9 м/c, днем он усилится до 7-12 м/c. Ночью температура будет держаться в районе -9…-14 градусов, днем в промежутке от -3 до -8.

В Воронеже вторник тоже, скорее всего, обойдется без осадков. При этом ночью столбик термометра будет колебаться от -9 до -11 градусов, днем от -4 до -6.