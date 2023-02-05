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НовостиОбщество5 февраля 2023 7:03

В центре Воронежа продают за 200 миллионов дом постройки 1912 года, где жил Самуил Маршак

Это бывший трехэтажный особняк дворянина Сомова
Юрий КОЗЛОВ
Дом по карману только очень обеспеченным людям.

Дом по карману только очень обеспеченным людям.

Фото: Авито.

В самом центре Воронежа выставили на продажу за 200 миллионов рублей дом, расположенный по адресу: улица Карла Маркса, 72. Здание построено больше сотни лет назад – в 1912 году. Тогда трехэтажный особняк принадлежал дворянину Сомову. Дом главным образом знаменит тем, что в нем с 1915 по 1917 годы жил Самуил Маршак. Сейчас рядом с ним стоит памятник великому поэту и писателю.

Дом недавно отреставрирован. В нем снесли все лишние перегородки, укрепили перекрытия, модернизировали вентиляцию. Продавец отмечает, что здание можно использовать как молодежный центр, хостел, гостиницу, институт, медицинскую клинику или бизнес-центр. Также он сообщает, что возможна продажа дома поэтажно или поблочно.