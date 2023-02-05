В центре Воронежа продают за 200 миллионов дом постройки 1912 года, где жил Самуил Маршак

Дом по карману только очень обеспеченным людям. Фото: Авито.

В самом центре Воронежа выставили на продажу за 200 миллионов рублей дом, расположенный по адресу: улица Карла Маркса, 72. Здание построено больше сотни лет назад – в 1912 году. Тогда трехэтажный особняк принадлежал дворянину Сомову. Дом главным образом знаменит тем, что в нем с 1915 по 1917 годы жил Самуил Маршак. Сейчас рядом с ним стоит памятник великому поэту и писателю.

Дом недавно отреставрирован. В нем снесли все лишние перегородки, укрепили перекрытия, модернизировали вентиляцию. Продавец отмечает, что здание можно использовать как молодежный центр, хостел, гостиницу, институт, медицинскую клинику или бизнес-центр. Также он сообщает, что возможна продажа дома поэтажно или поблочно.