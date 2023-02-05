В воронежской больнице успешно прооперировали детей с редким пороком развития

Врачи областной детской больницы № 2 успешно провели сложную операцию и спасли детей. Фото: vodkb2.zdrav36.ru

В конце января 2023 года в воронежскую областную детскую больницу № 2 поступили два маленьких пациента с одинаковым редким пороком развития. У них диагностировали ложную диафрагмальную грыжу. Это перемещение органов из брюшной полости (кишечник, желудок) в грудную через естественное или патологическое отверстие в диафрагме.

- Оба ребенка поступили с симптомами сердечно-лёгочной недостаточности. Требовалась срочная операция. Ее успешно провели хирурги 11 отделения больницы Краснопёров С.Р., Ткаченко Е.И., Острая В.С., Баранов Д.А., а также анестезиолог Мясников Д.А, им ассистировала операционная сестра Бобрешова Н.В., - сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Во время операции врачи установили, что в грудную клетку переместились желудок, селезенка, поперечная ободочная кишка, сальник и участок тонкого кишечника. В результате квалифицированной работы хирургов у маленьких пациентов устранен дефект диафрагмы.

Несколько дней дети находились в отделении реанимации под круглосуточным наблюдением врачей-реаниматологов. Они контролировали артериальное давление, пульс, сатурацию (уровень насыщения кислородом гемоглобина крови), дыхание, а также питание, и проводили обезболивание.

Сейчас дети в удовлетворительном состоянии лежат в общей палате и проходят курс реабилитации.

Напомним, недавно из воронежской областной детской больницы № 2 выписали 10-летнего мальчика, пытавшегося покончить с собой в начале ноября 2022 года.