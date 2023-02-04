Воронежец перевел аферистам 2 млн рублей, пытаясь заработать на инвестициях

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

50-летний житель Павловского района решил начать зарабатывать на купле-продаже ценных бумаг крупных известных компаний. Для этого на нашел сайт в интернете и оставил. Вскоре ему позвонил человек, представившийся персональным брокером.

Незнакомец предложил свои услуги и помощь в освоении. Поддавшись убеждению, мужчина сначала вложил 500 тысяч рублей. Потом помощник ему продемонстрировал рост активов. Тот поверил и доложил еще деньги. Затем занял у друга 400 тысяч и взял кредит на 600 тысяч.

Все это время «брокер» курировал его, давал советы и рекомендации. Позже мужчина захотел снять свои деньги, но не смог. Он посмотрел отзывы в сети и понял, что стал жертвой мошенников. Общая сумма перечисленных денег составила около 2 млн рублей. Сотрудники ГУ МВД России по Воронежской области возбудили уголовное дело. Злоумышленников ищут.