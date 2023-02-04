Воронежский «Буран» выиграл битву аутсайдеров у ангарского «Ермака»

Хоккеисты «Бурана» радуются победной шайбе Максима Казакова. Фото: кадр с видео с сайта ВХЛ.

В Ангарске встречались два безнадежных аутсайдера нынешнего первенства ВХЛ. Игра в целом была равной. На 17 минуте хозяева ледовой площадки завершили хороший розыгрыш большинства точным броском Александра Шикуна – 1:0.

Во втором периоде удача улыбнулась уже гостям. На исходе 39 минуте воронежец Александр Шипилов оказался расторопнее всех в сутолоке у ворот «Ермака» - 1:1.

Судьба матча решилась в третьем периоде. Утомленные обороной в меньшинстве хоккеисты «Ермака» не смогли помешать Ранелю Вафину вывести Максима Казакова уже на пустые ворота – 1:2. Хозяева решили заменить вратаря на шестого полевого игрока только за 14 секунд до конца периода. И ничего полезного из этого извлечь не сумели. 2:1 – победа «Бурана».

Воронежский клуб после 45 игр набрал 24 очка, но по-прежнему находится на предпоследнем 25 месте, практически не имея шансов ни подняться вверх, ни опуститься вниз. На 24-м обосновался фарм-клуб ЦСКА, столичная «Звезда». У москвичей после 45 игр 32 очка. Ну а последним 26-м идет «Ермак». У сибиряков после 44 игр 17 очков.

Впереди у «Бурана» 11 февраля первая игра домашней серии. Соперник - «СКА-Нева» (Санкт-Петербург). Питерцы отчаянно сражаются за зону плей-офф (туда попадают 16 команд). Пока они в обойме – на 15 месте. У армейцев после 47 игр 53 очка.