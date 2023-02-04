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НовостиПроисшествия4 февраля 2023 14:17

В столкновении «Приоры» и КамАЗа под Воронежем погиб водитель

Еще двое пассажиров оказались в больнице
Евгения ФРОЛОВА
Фото - ГУ МВД по региону

Фото - ГУ МВД по региону

Фото: Предоставлено "КП"

Авария произошла на 196-м километре трассы «Курск - Воронеж» 4 февраля, в полпятого утра. На автодороге в Хохольском районе в столкновении легковушки и КамАЗа погиб водитель. Двое пассажиров оказались в больнице.

По данным ГУ МВД по региону, 36-летний воронежец ехал за рулем «Лады Приоры». Во время движения со стороны Хохольского и Курской трассы на перекрестке он не пропустил имевший преимущество КамАЗ с прицепом. Им управлял 36-летний курянин.

Водитель легковушки скончался на месте. Травмы получили также его пассажиры — 63-летние женщина и мужчина. Их доставили в больницу. По факту аварии организована проверка.