В столкновении «Приоры» и КамАЗа под Воронежем погиб водитель

Фото - ГУ МВД по региону Фото: Предоставлено "КП"

Авария произошла на 196-м километре трассы «Курск - Воронеж» 4 февраля, в полпятого утра. На автодороге в Хохольском районе в столкновении легковушки и КамАЗа погиб водитель. Двое пассажиров оказались в больнице.

По данным ГУ МВД по региону, 36-летний воронежец ехал за рулем «Лады Приоры». Во время движения со стороны Хохольского и Курской трассы на перекрестке он не пропустил имевший преимущество КамАЗ с прицепом. Им управлял 36-летний курянин.

Водитель легковушки скончался на месте. Травмы получили также его пассажиры — 63-летние женщина и мужчина. Их доставили в больницу. По факту аварии организована проверка.