В Воронежской области ищут водителя, сбежавшего с места смертельного ДТП

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Смертельная авария произошла два дня назад в 21:30 на улице Советской в селе Пыховка в Новохоперского района. Автомобиль сбила человека. Водитель с места происшествия скрылся.

Как рассказали в ГУ МВД по Воронежской области, 40-летний пешеход получил травмы. По скорой его доставили в больницу, но медики не смогли спасти ему жизнь - он скончался в реанимации.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о нарушении ПДД, которое повлекло смерть человека. Сейчас виновника аварии ищут. Очевидцев ДТП, в том числе тех, у кого есть записи с видеорегистратора, просят позвонить по номеру 112.