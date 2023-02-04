СК возбудил дело из-за оставшегося без бесплатных протезов воронежского инвалида

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Воронежские следователи возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц, которые не обеспечили инвалида детства из Каширского района бесплатными протезами для ног. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СКР 4 февраля.

Там пояснили, что инвалиду предоставляли протезы ежегодно. Срок использования старых у него закончился еще в мае. А новые он так и не получил. Об этом его отец сообщил в Общероссийский народный фронт. А затем ситуацией заинтересовались правоохранители.

– Выполняются следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы, – пояснили в СК.