Последствия обстрела подшефного Воронежской области района ЛНР показали в соцсетях

Фото с телеграмма губернатора Фото: Предоставлено "КП"

Бомбардировке подвергся Новопсковский район Луганской народной Республики, подшефный Воронежской области. Об этом сообщил 4 февраля в телеграм-канале губернатор Александр Гусев.

Фото с телеграмма губернатора

В Булавиновке оказались обстреляны оказались школа, дом культуры, отделение почты и жилые дома. Бомбили американскими хаймарсами. Воронежские власти запросили у администрации района, какая помощь нужна. Глава региона планирует обсудить информацию с главой ЛНР Леонидом Пасечником на следующей неделе.

Ранее удар был нанесен поселку Новопсков. Как ранее писал сайт vrn.kp.ru, в этом населенном пункте украинской осколочно-фугасной ракетой «Ольха-М» был разрушен один жилой дом и повреждены еще 27. Погибли два мирных жителя – мужчины 40 лет и 41 года.