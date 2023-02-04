В Воронеже эвакуировали посетителей из «Галереи Чижова» из-за задымления

Сотрудников и посетителей одного из крупнейших торговых центров Воронежа – «Галереи Чижова» – эвакуировали из здания утром в субботу, 4 февраля. К ТЦ съехались пожарные расчеты.

Оказалось, что произошло задымление в кафе - повар забыл еду на гриле. Это вызвало срабатывание датчиков автоматизированной трехуровневой системы пожарной безопасности.

- В соответствии с принятыми в таких случаях протоколами проведена эвакуация посетителей. Поводов для беспокойства нет. Центр уже возобновил работу. Еще на стадии проектирования комплекса использовались самые современные технологии, способные обеспечить комфорт и безопасность посетителей. Центр оснащен трехуровневой автоматизированной противопожарной системой, которая исключает влияние «человеческого фактора». Кроме того, мероприятия, направленные на отработку действий в нештатных ситуациях и проверку работоспособности всех технических систем, сигнализации и оповещения проводятся в Центре Галереи Чижова регулярно: два раза в месяц, как минимум, - рассказали в ТЦ.