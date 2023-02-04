Гандбольный клуб «Воронеж» одержал третью победу над белгородцами

После этой победы «Воронеж» с 25 очками делит первое – третье места с волгоградским «Каустиком» и дублем «Чеховских медведей». Фото: Алексей СЕРГУНИН

Накануне, 3 февраля, в спортивном центре «Гран-При» состоялся матч чемпионата России по гандболу в высшей лиге среди мужских команд между местным «Воронежем» и белгородским «Технологом-Спартак». Исход поединка был предрешен уже к перерыву – хозяева добились перевеса в девять мячей (19:10). Во втором тайме гости немного прибавили, но воронежцы уверенно довели встречу до победы – 35:29. Это уже третий очный успех парней Алексея Доронкина в этом сезоне. В Белгороде они дважды победили – 36:27 и 36:31.

В ТОП результативных игроков воронежского клуба вошли - Руфат Мухтаров (семь очков), Никита Филев (шесть), Никита Палишев (пять) и Павел Матвеев (четыре).

После этой победы «Воронеж» с 25 очками делит первое – третье места с волгоградским «Каустиком» и дублем «Чеховских медведей». Правда, все команды провели разное количество матчей, и по потерянным очкам лидирует именно воронежский клуб. Теперь сегодня, 4 февраля, ГК «Воронеж» во второй раз примет на своей площадке «Технолог-Спартак». Начало матча в 13:00.