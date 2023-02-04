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НовостиОбщество4 февраля 2023 8:44

В результате столкновения двух легковушек в Воронеже пострадали парень и девушка

Молодые люди попали в больницу
Евгения ФРОЛОВА

Авария произошла в Воронеже на улице Антонова-Овсеенко. Столкнулись ВАЗ-21124 и Chevrolet Niva. В больницу попали двое молодых людей. Об этом 4 февраля сообщили в ГУ МВД по региону.

По данным полиции, днем ранее, в 21.00 33-летний местный житель ехал на ВАЗ-21124 по окружной в сторону улицы Хользунова, не справился с управлением и столкнулся с движущимся навстречу автомобилем Chevrolet Niva, за рулем которого находилась 43-летняя женщина.

В результате пострадали два пассажира автомобиля Chevrolet Niva: 19-летний парень из Богучарского района и 24-летняя жительница Воронежа. Их по скорой отправили в больницу. Стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего.