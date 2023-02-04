В воронежском райцентре ночью сгорели два торговых павильона

Фото - ГУ МЧС по региону Фото: Предоставлено "КП"

Пожар произошел в районном поселке Панино ночью в субботу 4 февраля. Сгорели почти полностью два металлических торговых павильона. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

Звонок на пульт диспетчеров поступил в 2:49. На месте работали 8 человек и 2 единицы техники. Справится с пожаром удалось в 3:06. По счастью, никто из людей не пострадал.

Спасатели напомнили: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номерам «112» или «101».