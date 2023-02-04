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НовостиПроисшествия4 февраля 2023 7:08

В Воронеже произошло массовое ДТП с двумя иномарками и маршруткой

Никто из людей не пострадал
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

Полицейские в Воронеже устанавливают обстоятельства массовой аварии на улице Ленина. ДТП произошло 3 февраля в 19:40 возле дома № 80.

Фото - ГУ МВД по региону

Фото - ГУ МВД по региону

Фото: Предоставлено "КП"

По данным ГУ МВД по региону, Volkswagen Polo столкнулся с Lexus. От удара второй автомобиль по инерции отбросило на стоящую возле остановки маршрутку №1. В этот момент пассажиров в ней не было.

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения. Никто из людей не пострадал.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.