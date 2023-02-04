В Воронеже голый студент выбросил свои вещи с технического этажа вуза

В Лесотехническом университете в пятницу, 3 февраля, имел место необычный инцидент. Очевидцы сняли его на видео и разместили в соцсетях.

Судя по кадрам, молодой человек забрался на верхний этаж время перфоманса, снимал с себя вещи и сбрасывал их вниз вместе с учебниками. Посмотреть на незапланированный «стриптиз» собралось немало зрителей.

Руководство ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова вызвало полицию и парня отправили в больницу. В комментариях воронежцы гадают в чем причина поступка? Возможно, молодой человек просто проспорил или же употребил запрещенные препараты.