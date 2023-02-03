Воронежский «Факел» проиграл «Чайке» из ростовского села из-за чудо-гола Квеквескири

Мяч влетает в ворота «Факела» после классного удара Даура Квеквескири. Фото: кадр с видео

Товарищеский матч с одним из лидеров второй лиги, «Чайкой» из села Песчанокопское Ростовской области, у «Факела» получился скучноватым. В первом тайме наша команда вроде бы владела преимуществом, неплохо применяла прессинг, но вот завершающие удары были какими-то невнятными. Особенно поразил Даниил Черняков. После паса Хызыра Аппаева на пустые ворота он почему-то ударил не в сетку, а куда-то вдоль поля.

Футболисты «Чайки» в большинстве эпизодов спокойно оборонялись. А в самой концовке матча провели хорошую контратаку. Мяч пришел к однофамильцу одного из лидеров «Факела» Ираклия Квеквескири Дауру, и тот ударил точно в верхнюю «девятку». Алексей Городовой прыгнул красиво, но дотянуться не смог – 0:1. Так матч и закончился.

Напомним, в первом матче 3 февраля «Факел» разгромил узбекский «Андижан». А вскоре на сбор подъедут алжирцы из не последнего болгарского клуба «Ботев». Может, с ними игра пойдет веселее.